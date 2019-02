« Aucun accord n’a été conclu pour le moment » entre Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, a annoncé ce jeudi la Maison Blanche. Les deux chefs d’Etat ont quitté le Vietnam, où ils étaient réunis pour un sommet sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, sans cérémonie publique de signature d’un accord.

« Aucun accord n’a été conclu pour le moment, mais leurs équipes respectives ont hâte de se rencontrer » à nouveau, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, Kim Jong-un avait évoqué la perspective d’une représentation permanente des Etats-Unis en Corée du Nord. Un bureau de liaison américain à Pyongyang serait le bienvenu, a estimé le leader nord-coréen, qui répondait pour la première fois à des questions de journalistes étrangers. S’il ne s’agit pas d’une ambassade à proprement parler, cette représentation constituerait une première étape dans la normalisation des relations diplomatique entre deux pays, opposés durant la guerre de Corée (1950-53). De son côté, Donald Trump a déclaré qu’il s’agissait d'« une bonne idée ».

Au cours de leur premier sommet, en juin à Singapour, les deux dirigeants avaient signé une déclaration commune « sur la dénucléarisation de la péninsule » sans véritables engagements concrets. Huit mois après, des avancées sont attendues, au-delà des paroles chaleureuses. « Je ne suis pas pressé » de parvenir à un accord qui verrait la Corée du Nord mettre au rebut son arsenal nucléaire, a redit Donald Trump. « La vitesse n’est pas si importante que ça pour moi », a-t-il insisté. Donald Trump dit régulièrement qu’il n’y a nul besoin de se précipiter pour convaincre le Nord de désarmer, tant que celui-ci s’abstiendra, comme il le fait depuis plus d’un an, de procéder à des tirs de missiles et des essais nucléaires.

De son côté, Kim Jong Un a déclaré qu'il ne serait pas présent à Hanoï s'il n'était pas prêt à la dénucléarisation mais est resté évasif sur d’éventuelles mesures concrètes. « C’est ce que nous sommes en train de discuter ». Après ces discussions sont prévues selon la Maison Blanche une « cérémonie de signature d’un accord conjoint » et une conférence de presse avant le départ de Donald Trump pour Washington.

Le locataire de la Maison Blanche est sous pression dans ce dossier où ses prédécesseurs ont échoué. Une percée diplomatique lui permettrait de détourner l’attention de ce qui se passe à Washington, où son ex-avocat Michael Cohen a livré devant le Congrès un témoignage aussi explosif qu'accablant. Donald Trump a une nouvelle fois fait miroiter à son « ami Kim Jong Un » un spectaculaire développement économique si la Corée du Nord acceptait enfin de renoncer à son arsenal nucléaire. «A plus long terme, je sais que nous aurons une réussite fantastique» avec la Corée du Nord, a lancé Donald Trump. « Cela va être une puissance économique. Avec un peu d’aide au bon endroit, je crois que cela va être quelque chose de très spécial ».

Depuis son arrivée au Vietnam, Donald Trump n’a eu de cesse de mettre en avant l’exemple de ce pays communiste qui a embrassé l’économie de marché et tourné la page de la confrontation avec les Etats-Unis. « Le Vietnam se développe comme peu d’autres endroits au monde. La Corée du Nord ferait la même chose - et très rapidement - si elle décidait de dénucléariser », avait tweeté le président américain, ce mercredi.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!