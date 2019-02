Des étudiants de la faculté de médecine d'Alger ont organisé un sit-in pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. — BELGHOUL/PP/Sipa

La contestation s'est étendue aux étudiants. En Algérie, les manifestations se multiplient contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. Le président algérien, au pouvoir depuis 1999, a subi un AVC en 2013 qui a affecté sa mobilité et son élocution. Ses prises de parole en public sont extrêmement rares et sa dernière apparition date du 1er novembre 2018. Plus d’un tiers de la population a moins de 20 ans et n’a donc connu que Bouteflika comme président et l'Algérie semble aujourd'hui à un tournant de son histoire.

>> Vous êtes Algérien ou avez de la famille en Algérie ? Comment voyez-vous l’avenir de votre pays ? Selon vous, que faudrait-il pour faire bouger les choses, améliorer la situation dans le pays ? Quelles réformes voudriez-vous voir mises en place rapidement ?