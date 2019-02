A quelques heures de l’audition de Michael Cohen devant une commission parlementaire sur les affaires privées de Donald Trump et ses liens avec la Russie, ce mercredi, le président américain a cherché à discréditer son ancien avocat.

« Michael Cohen a été l’un parmi de nombreux avocats qui m’ont représenté [malheureusement] », a tweeté Donald Trump, actuellement au Vietnam pour son deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. « Il ment afin de réduire sa peine de prison », a poursuivi le président américain, ajoutant que Michael Cohen avait été radié du barreau dans l’Etat de New York pour avoir admis avoir menti lors de sa première audition au Congrès en 2017.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!