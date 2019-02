Les tensions continuent, ce mercredi, entre l'Inde et le Pakistan. L’Inde a annoncé avoir abattu un avion pakistanais dans la région disputée du Cachemire, un affrontement au cours duquel un de ses propres avions a été abattu par le Pakistan.

« L’avion pakistanais a été vu par les troupes au sol tombant du ciel du côté pakistanais. Dans cet affrontement, nous avons malheureusement perdu un Mig-21. Le pilote est disparu au combat. Le Pakistan clame qu’il le détient », a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien, lors d’un point presse à New Delhi.

Le Pakistan ferme son espace aérien « jusqu’à nouvel ordre », a indiqué l’Autorité de l’aviation civile (CAA) alors qu’Islamabad a affirmé plus tôt avoir abattu deux avions de l’armée de l’air indienne.

« L’Autorité de l’aviation civile a officiellement fermé son espace aérien jusqu’à nouvel ordre », a-t-elle indiqué sur Twitter. Un porte-parole de l’armée pakistanaise a précisé que cette décision avait été prise « en raison des circonstances ». Une source proche de la CAA a indiqué que toutes les compagnies aériennes avaient reçu pour instruction de « suspendre leurs opérations au Pakistan jusqu’à nouvel ordre ».

Côté indien, au moins 5 aéroports ont également été fermés et de nombreux vols annulés, ont indiqué des responsables du secteur sous couvert d’anonymat. L’Autorité indienne de l’aviation civile n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Plus tôt mercredi, l’armée pakistanaise avait annoncé avoir « abattu » deux avions indiens dans l’espace aérien pakistanais, dont un est tombé au Cachemire indien et l’autre au Cachemire pakistanais. New Delhi n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Deux pilotes indiens ont été capturés et l’un d’eux conduit à l’hôpital, selon l’armée.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in area: DG ISPR