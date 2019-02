MONDE La situation se tend entre Islamabad et New Dehli après une frappe préventive indienne contre un groupe islamiste

La police indienne a utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser des manifestants dans la région du Cachemire sous contrôle indien, le 26 février 2019. — Dar Yasin/AP/SIPA

Nouvelle poussée de fièvre entre l’Inde et le Pakistan. Après une « frappe préventive » de l’Inde contre un groupe islamiste basé au Pakistan, mardi, la tension était très vive dans la région du Cachemire. Au moins quatre personnes dont deux enfants ont été tuées mardi dans un échange de tirs entre militaires indiens et pakistanais près de la ligne de démarcation qui sépare les parties du Cachemire sous contrôle indien et pakistanais, dans le secteur pakistanais de Nakyal, ont annoncé les autorités locales à l’AFP.

« Un obus de mortier a atteint une maison dans le secteur de Nakyal le long de la Ligne de Contrôle, tuant une mère, sa fille et son fils tandis que trois autres personnes ont été blessées », a déclaré Sjariq Tariq, un responsable local de l’organisme public chargé de la gestion des situations. Une autre femme a été tuée et sept personnes blessées dans des tirs dans d’autres endroits du secteur de Nakyal. Un responsable de la police, Irfan Saleem, a confirmé les faits.

Crainte d’une escalade

Mardi, l’Inde a annoncé avoir procédé à une « frappe préventive » contre un groupe islamiste basé au Pakistan qui a revendiqué un attentat suicide au Cachemire indien dans lequel au moins 40 paramilitaire sindiens ont été tués le 14 février. Islamabad, dénonçant une « agression intempestive », a démenti qu’un « camp terroriste » ait été visé près de Balakot, dans le nord-est du Pakistan, non loin du Cachemire, et promis de répliquer « à l’heure et à l’endroit de son choix ».

Ces tensions entre deux puissances nucléaires ont provoqué l’inquiétude de la communauté internationale. La Chine et l’Union européenne ont ainsi appelé mardi les deux pays à « la retenue ». La France, de son côté, a défendu « la légitimité de l’Inde à assurer sa sécurité contre le terrorisme transfrontalier » et demandé au Pakistan de « mettre fin aux agissements des groupes terroristes installés sur son territoire ».