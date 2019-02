Kim Jong-un ou la liberté de la presse, il faut choisir. A la veille du sommet entre Donald Trump et le leader nord-coréen à Hanoï, des journalistes américains ont été chassés de leur hôtel par les autorités vietnamiennes. La raison ? L’hôtel Melia, choisi par la Maison Blanche pour héberger les journalistes américains suivant Donald Trump, a également été réservé par Kim Jong-un, qui n’avait visiblement pas envie d’y croiser les caméras américaines.

Les autorités vietnamiennes ont donc annoncé que le groupe des « press corps » serait déplacé vers le centre pour les médias internationaux. De nombreux médias américains ont dénoncé cette décision de dernière minute, alors qu’ils ont planifié la logistique de ce sommet depuis des semaines, notamment avec du matériel à acheminer sur place.

« En dix ans à couvrir la Maison Blanche, j’ai participé à des voyages présidentiels dans plus de 100 pays et je n’ai jamais vu le groupe des press corps être dégagé de notre centre à la demande d’un leader étranger. Par exemple, à Buenos Aires, nous étions dans le même hôtel que le président français Emmanuel Macron, et cela n’a pas posé de problème », s’indigne le journaliste de Fox News John Roberts.

For example, in Buenos Aires, we were in the same hotel as French President @EmanuelMacaron and there was zero problem. Kim comes to Hanoi and we get evicted from space we had bought and paid for just because he is in the same hotel.