Abdelaziz Bouteflika, le 23 novembre 2017 à Alger. — ANIS BELGHOUL/NEW PRESS/SIPA

En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika se lance dans sa cinquième campagne présidentielle. Selon son directeur de campagne, il déposera le 3 mars sa candidature auprès du Conseil constitutionnel.

« Le candidat Abdelaziz Bouteflika va respecter les délais et les lois et déposera son dossier de candidature le 3 mars », soit le dernier jour prévu pour cela, a déclaré Abdelmalek Sellal lors d’une réunion à Alger avec des partisans du chef de l’Etat. Cette annonce intervient alors que l’Algérie est le théâtre depuis plusieurs jours de manifestations massives contre un nouveau quinquennat du président sortant.

Une vague de contestations

« Le droit à la candidature est garanti à tout Algérien par la Constitution qui donne aussi le droit au Moudjahid [combattant] Abdelaziz Bouteflika de se présenter », a ajouté Abdelmalek Sellal. Il a déjà dirigé les trois précédentes campagnes du président – en 2004, 2009 et 2014 – et fut son Premier ministre de 2012 à 2017. « Il est candidat et c’est aux urnes et au peuple algérien de trancher », a-t-il argué.

En annonçant le 10 février sa décision de briguer un cinquième mandat, le chef de l’Etat, au pouvoir depuis 1999 et qui souffre des séquelles d’un accident vasculaire cérébral (AVC) depuis 2013 a mis fin à de longs mois d’incertitude, mais a aussi déclenché une contestation inédite de par son ampleur nationale, sa mobilisation et ses slogans visant directement le chef de l’Etat et son entourage.

Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, est supposé se trouver depuis dimanche à Genève, en Suisse, pour des examens médicaux, selon la présidence algérienne. Son séjour sera « court », avait indiqué jeudi dernier, sans autre détail, la présidence dans un bref communiqué publié par l’agence de presse officielle APS.