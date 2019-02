AUSTRALIE Il est le plus haut responsable de l’Eglise catholique condamné dans une affaire de pédophilie

Le Cardinal George Pell à Melbourne, le 26 février 2019. — AFP

Les faits avaient été commis dans la sacristie de la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne dans les années 1990. Le cardinal australien George Pell, numéro trois du Vatican, a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur mineur, devenant ainsi le plus haut responsable de l’Eglise catholique condamné dans une affaire de pédophilie, a annoncé mardi un tribunal australien.

Le tribunal de Melbourne (sud) a déclaré le cardinal de 77 ans coupable d’un chef d’agression sexuelle et de quatre chefs d’attentat à la pudeur contre deux enfants de chœur alors âgés de 12 et 13 ans. Le prélat avait initialement rejeté ces accusations et le jury n’était pas parvenu à une décision lors d’un premier procès en septembre. Il a cependant été déclaré coupable lors d’un nouveau procès le 11 décembre.

Une nouvelle audience mercredi pour fixer sa peine

Le tribunal de Melbourne avait cependant pris une « ordonnance de suppression » (suppressing order) qui interdisait aux médias toute mention de cette affaire, sous peine de poursuites. Cette obligation de silence avait été imposée dans le but de protéger le jury d’un second procès lors duquel le cardinal Pell devait initialement être jugé pour d’autres faits présumés.

Mais l’accusation a décidé de renoncer à cette seconde série de poursuites, ce qui a eu pour conséquence de lever mardi le blackout médiatique sur la première affaire, autorisant les médias à annoncer le verdict de culpabilité.

La peine à laquelle le cardinal sera condamné n’a pas été fixée. Une nouvelle audience est prévue mercredi. Les avocats du cardinal ont d’ores et déjà annoncé à l’AFP son intention de faire appel. George Pell, qui avait pris congé de ses fonctions au Vatican pour se défendre, reste cependant sur le papier à la tête du secrétariat pour l’économie du Saint-Siège, soit le numéro trois du Vatican.