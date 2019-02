Dubaï. Illustration. — ABD RABBO/SIPA

Dubaï a accueilli en 2018 un nombre record de 15,92 millions de touristes, malgré un ralentissement dû notamment à une baisse des visiteurs en provenance du Golfe, d'Inde et de Grande-Bretagne, a indiqué dimanche le département du tourisme local.

L'an dernier, le nombre de touristes n'a progressé que de 0,8%, contre 5% en 2016 et 6% en 2017, selon les chiffres publiés par le département du tourisme de cette cité-État, membre de la fédération des Émirats arabes unis.

Moins de touristes venus du Golfe, beaucoup plus de Russie et de Chine

La baisse du nombre de touristes en provenance du Golfe, principalement d'Oman et du Qatar, mais également d'Inde et de Grande-Bretagne a été compensée par de fortes augmentations des arrivées de touristes chinois et russes.

Par pays, les Indiens arrivent en première position en 2018, avec deux millions de touristes malgré une légère baisse, suivis par 1,6 million de Saoudiens et 1,2 million de Britanniques.

Le nombre de touristes chinois a augmenté de 12% pour atteindre 857.000 et celui des Russes a progressé de 28% pour atteindre 678.000.

Plus aucun Qatari à Dubaï

Par ailleurs, plus aucun Qatari ne visite officiellement Dubaï depuis juin 2017, date à laquelle les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, notamment, ont coupé leurs relations diplomatiques avec Doha et lui ont imposé un strict blocus économique. Ces pays accusent le Qatar de financer le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran, ce que Doha dément.

La cité-État, l'une des sept de la fédération des Emirats, vise les 20 millions de visiteurs en 2020, année de la tenue de l'exposition universelle. Dubaï, dont l'économie est la plus diversifiée de la région, est devenue au cours des dernières années l'un de ses centres d'attraction touristique. Il possède de nombreux centres commerciaux et installations dédiées aux loisirs.