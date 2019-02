Donald Trump multiplie les éloges à l’égard du dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un. Le président américain a de nouveau estimé dimanche que la Corée du Nord pouvait devenir un géant économique si elle renonçait à son programme nucléaire, à la veille de son départ pour Hanoï où il doit retrouver le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

« Le président Kim réalise, peut-être mieux que quiconque, que sans armes nucléaires son pays pourrait vite devenir l’une des grandes puissances économiques du monde », a écrit le président américain sur Twitter. La Corée du Nord, grâce à « sa situation géographique », à « son peuple » et à son dirigeant, « a plus de potentiel pour une croissance rapide que n’importe quelle autre nation ! », a poursuivi le milliardaire.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation!