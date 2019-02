Place Saint-Pierre au Vatican, le 14 octobre 2018. — Filippo MONTEFORTE / AFP

Le Vatican a promis dimanche de dévoiler prochainement une législation pour la lutte contre d'éventuels cas d'abus sexuels au sein de la Curie et de la Cité du Vatican, a indiqué le porte-parole d'un sommet de quatre jours organisé sur le sujet.

Des lignes directives pour gérer les cas d'abus sexuels sont exigées depuis 2011 par le Saint-Siège aux conférences épiscopales de la planète. Elles ont toutes répondu à cette demande à l'exception de six d'entre elles qui se trouvent dans des zones instables.

Une lettre en cours de préparation

Mais la Cité du Vatican et la Curie romaine (gouvernement du Vatican) se trouvent elles-mêmes dans un vide juridique en la matière. «Le Saint-Siège dans ce cas rare va suivre les Eglises locales», a expliqué dimanche l'archevêque maltais Charles Scicluna, un organisateur du sommet.

Le père Federico Lombardi, porte-parole de la réunion a précisé que le Saint-Siège travaillait depuis quelques mois déjà sur un «motu proprio» -lettre apostolique à l'initiative du pape - consacrée à «la protection des mineurs et des personnes vulnérables» au sein de la Curie romaine et de la Cité du Vatican. Le document visera à «renforcer la prévention et la lutte contre les abus sexuels» et sera accompagné d'une «nouvelle loi de l'Etat de la Cité du Vatican», a-t-il spécifié.

Une équipe d’experts pour faire face aux cas d’abus sexuels

Le pape souhaite aussi la création d'équipes d'experts pour aider certaines conférences épiscopales et diocèses dans des régions démunies à faire face à des cas d'abus sexuels, a encore annoncé dimanche le père Federico Lombardi.

Le père padre Zollner, un expert de la question qui parcourt le monde pour faire de la prévention, a souligné que cela répondait à une forte demande sur le terrain, dans des endroits «sans moyens et sans personnel formé».

Enfin, un «vade-mecum» spécifiant les démarches à entreprendre quand un cas d'agression sexuelle émerge est déjà en cours de rédaction, a confirmé le Vatican.