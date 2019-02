Une Française détenue en Iran depuis octobre

Un drapeau iranien (illustration) — Joe Klamar/AFP

« Signature de contrat illégal » et « séjour non autorisé ». Voici les deux chefs d’accusation qui pèsent contre Nelly Erin Cambervelle, chef d’entreprise martiniquaise retenue dans la république islamique d’Iran depuis le mois d’octobre dernier.

Interpellé à l’Assemblée nationale par la députée de la Martinique Josette Manin (apparentée PS) sur le dossier de cette ressortissante, révélé par le journal France Antilles, Jean-Yves Le Drian a confirmé que cette femme de 59 ans était incarcérée en Iran « depuis le 21 octobre 2018, à la fois pour avoir signé un contrat illégal et pour un séjour non autorisé ».

Josette Manin (app. Socialistes et apparentés) évoque le cas de Nelly Erin-Cambervelle, détenue en Iran depuis quatre mois. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/Zq16P2xMy7 — LCP (@LCP) February 20, 2019

En bonne santé physique

Selon le ministre des affaires étrangères, elle a été arrêtée sur l’île iranienne de Kish, dans le Golfe. Cette petite île jouit d’un statut de libre-échange. « Nous sommes en rapport avec la famille et avec les autorités iraniennes pour faire en sorte que la situation de Mme Erin s’améliore mais en même temps en respectant les procédures iraniennes », a commenté Jean-Yves Le Drian.

D’après lui, « les services consulaires (français) ont pu la rencontrer à plusieurs reprises » et lors d’une entrevue récente, « notre compatriote ne se plaignait pas des conditions d’incarcération et est apparue en bonne santé physique et morale ». Mais « je ne peux rien vous dire de plus », car « la famille (…) ne souhaite pas de publicité sur cette affaire », a-t-il ajouté. Selon France Antilles, Nelly Erin Cambervelle, dirigeante d’entreprise de 59 ans spécialisée dans l’import-export, s’était rendue à Téhéran en octobre pour étudier des possibilités d’achat de minerais.