Un jeune homme noir endormi au volant de sa voiture sur le parking d’un fast-food aux Etats-Unis a été abattu d’au moins 25 balles par des policiers le mois dernier, a-t-on appris mercredi auprès de l’avocate de la famille.

Selon Melissa Nold, six policiers au total ont ouvert le feu sur Willie McCoy, 20 ans, le touchant au visage, à la gorge, à la poitrine, à l’oreille, dans les bras et les épaules. Les faits se sont produits le 6 février dans la ville de Vallejo, près de San Francisco en Californie.

« C’était excessif. Rien ne justifie un tel niveau d’usage de la force, et aucune raison n’explique qu’on tire autant de fois sur quelqu’un », a-t-elle dit A l’AFP. « C’est presque comme s’ils étaient au stand de tir », a-t-elle accusé.

20-year-old man Willie McCoy was killed by police while he was asleep in his car pic.twitter.com/KGkjEk1cvr