Que feriez-vous avec 175 475 380 d’euros ? Cette question, un joueur de l’Euromillions situé en Irlande n’a plus à se la poser. Il est l’heureux gagnant du jackpot de l’Euromillions du tirage du 19 février.

Pour empocher la mise, il fallait jouer les numéros 1-8-18-19-39 ainsi que les numéros étoiles 7 et le 9.

#BREAKING We can confirm that Ireland's 14th #Euromillion's winner of last nights incredible record-breaking €175m jackpot has made contact with @NationalLottery 🎇😁🙌 pic.twitter.com/YGXAMi5Ll8