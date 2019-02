Un jeune touriste français et un Britannique portés disparus en Australie

Hugo Palmer (gauche) et Erwan Ferrieux ont disparu en Australie le 18 février 2019. — INSTAGRAM

Un jeune touriste français a disparu depuis lundi à l’aube, avec un ami britannique, à proximité d’une plage du Pacifique qui était alors battue par de fortes vagues, a annoncé mercredi la police australienne.

A search has resumed for two men missing at Shelley Beach near Port Macquarie. https://t.co/5mlgbGdaMD — NSW Police Force (@nswpolice) February 19, 2019

La police a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver les deux hommes, identifiés comme Erwan Ferrieux, Français de 21 ans, et Hugo Palmer, Britannique de 20 ans. Erwan Ferrieux est décrit comme ayant « les cheveux foncés, les yeux marron, la peau bronzée et une taille de 1,75 m à 1,80 m ». Hugo Palmer chroniquait leur voyage sur son compte Instagram et la dernière photo remonte à 6 jours.

Voiture retrouvée

Leur voiture de location a été retrouvée tôt lundi matin sur un parking de la plage de Shelly Beach, à Port Macquarie, au nord de Sydney. Leurs effets personnels et leurs papiers d’identité étaient à l’intérieur, a précisé dans un communiqué la police de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

« Des plongeurs de la police de Sydney se sont joints aux recherches hier [mardi] et continueront à apporter leur assistance » aux équipes terrestres mercredi, ont fait savoir les enquêteurs.