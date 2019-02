Une délégation nord-coréenne s’est rendue dans une ville vietnamienne située sur le trajet d’une importante liaison ferroviaire avec la Chine, faisant naître des spéculations sur la possibilité que Kim Jong-un se rende à Hanoï par le rail ou par la route pour son sommet prévu avec le président américain Donald Trump.

South Korean TV channel MBC is commenting on North Korean delegation visit to Lang Son in preparations for Kim Jong Un to travel from Pyongyang to Hanoi by train. In 1958, Kim Il Sung travelled by train as far as Guangzhou, then took an airplane to Hanoi. https://t.co/6ANl9YtMYn pic.twitter.com/cFKPs3OLx9