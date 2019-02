La police haïtienne lors d'une manifestation anti-gouvernement, le 7 févirer 2019 à Port-au-Prince. — HECTOR RETAMAL / AFP

Plusieurs ressortissants étrangers et un Haïtien ont été inculpés « d’association de malfaiteurs », après avoir été arrêtés, dimanche soir dans le centre de Port-au-Prince en possession d’un arsenal d’armes automatiques, a indiqué la police nationale d’Haïti.

« Le groupe de huit hommes compte cinq citoyens américains, un Serbe, un Russe et un Haïtien. Le premier chef d’accusation contre eux est détention illégale d’armes et le deuxième est association de malfaiteurs », a précisé la police du pays. Le groupe a été arrêté dans la soirée à un point de contrôle policier à proximité de la banque centrale haïtienne.

Un contexte d’instabilité et une crise socio-politique profonde

Six fusils d’assaut, six pistolets, quantité de cartouches, cinq gilets pare-balles, deux drones professionnels, du matériel de télécommunication, plusieurs plaques d’immatriculation haïtiennes et deux véhicules ont été saisis par la police à cette occasion. « La direction centrale de la police judiciaire va les prendre en charge pour approfondir les interrogatoires », a affirmé la police, sans donner d’indications sur les motivations du groupe arrêté.

Haïti traverse une période de forte instabilité, plongé dans une crise socio-politique profonde qui a jeté dans la rue les plus mécontents. Depuis le 7 février, l’opposition a organisé des dizaines de manifestations à travers les principales villes du pays pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse.

L’activité économique bloquée depuis une dizaine de jours

Au pouvoir depuis deux ans, il rejette tout départ ou idée de céder le pouvoir à un régime de transition. « Nous avons déjà connu une série de gouvernements de transition qui ont donné un paquet de catastrophes et de désordres », avait déclaré le chef de l’Etat jeudi lors d’une allocution télévisée, après être resté muet pendant une semaine.

Au moins sept personnes ont été tuées en marge de ces mobilisations populaires, qui ont causé d’importants dégâts matériels. Les violences et nombreuses barricades bloquant les axes majeurs de circulation ont paralysé l’activité économique ces dix derniers jours dans la capitale.