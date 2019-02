Après ces révélations, un influent sénateur républicain a demandé une enquête du Congrès sur une possible « tentative de coup d’Etat administratif ». Le numéro 2 du ministère américain de la Justice a discuté en 2017 de la possibilité d’écarter Donald Trump du pouvoir en s’appuyant sur une disposition de la Constitution, a confirmé un ancien haut responsable du FBI dans un entretien diffusé dimanche.

During the "incredibly turbulent" time after the Comey firing, Andrew McCabe says Rod Rosenstein brought up the possibility of removing Trump via the 25th Amendment. "The deputy AG was definitely very concerned about the president, about his capacity." Via CBS pic.twitter.com/vysafBCtOO