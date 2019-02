Alors que le dernier bout de territoire appartenant à l'Etat islamique est sur le point de tomber sous l’extrême pression de l’alliance arabo-kurde et de la coalition internationale, Donald Trump en a profité pour envoyer deux tweets dans la nuit de samedi, pour faire passer un message clair à ses alliés : reprenez vos djihadistes.

Car le président américain l’a annoncé fin décembre, les Etats-Unis comptent bien partir de la zone, et la proche défaite territoriale de Daesh devrait même hâter le mouvement. Du coup se pose la question des combattants capturés et de nationalité européennes. Pas un problème pour Trump donc, qui a indiqué ses directives en moins de deux fois 280 caractères.

Le premier : « Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l’EI que nous avons capturés en Syrie afin de les faire passer en jugement. »

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........

Le second : « Il n’y a pas d’alternative car nous serions forcés de les libérer. Les Etats-Unis ne veulent pas que ces combattants de l’EI se répandent en Europe où ils devraient se rendre. »

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!