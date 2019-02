Au moins cinq morts dans une fusillade près de Chicago

Cinq personnes ont été tuées et plusieurs policiers blessés vendredi lorsqu’un homme de 45 ans a tiré dans un bâtiment d’une zone industrielle de la banlieue de Chicago, a annoncé la police au cours d’une conférence de presse, précisant que le tireur avait été abattu.

