Donald Trump. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Un art du teasing meilleur encore que la saison 8 de Game of Thrones. Le président américain Donald Trump a indiqué aujourd’hui qu’une annonce sur le « califat » de l'Etat Islamique (EI) sera faite dans les 24 heures, alors que des jihadistes du groupe extrémiste continuent de défendre leur dernier territoire en Syrie.

Et niveau teaser, Donald Trump a bien fait les choses en vantant la future déclaration à venir : « Nous avons beaucoup d’annonces formidables en lien avec la Syrie et avec notre succès dans l’éradication du califat », a-t-il déclaré devant les médias à la Maison Blanche. Le président américain avait déjà indiqué que l’annonce formelle, et surtout symbolique, de la fin de ce « califat » autoproclamé devrait intervenir bientôt