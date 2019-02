Donald Trump a fait installer à la Maison Blanche un simulateur de golf, sport dont le président américain est un grand adepte. Le système, qui permet de peaufiner son swing dans un univers virtuel, occupe toute une pièce de la résidence officielle du chef d’Etat, indique le Washington Post. Donald Trump a financé son joujou, qui coûte 50.000 dollars (environ 44.000 euros), avec ses fonds personnels.

It replaces an older, less sophisticated golf simulator that had been installed under President Obama.



