Donald Trump va déclarer l'«urgence nationale» pour financer le mur

Donald Trump à El Paso, au Texas, le 11 février 2019. — Susan Walsh/AP/SIPA

Le président américain Donald Trump va déclarer l'« urgence nationale » pour boucler le financement du mur qu’il veut ériger à la frontière avec le Mexique afin de lutter contre l’immigration clandestine, a confirmé jeudi la Maison Blanche.

Statement on Government Funding Bill: pic.twitter.com/DrNv9D4rEi — Sarah Sanders (@PressSec) February 14, 2019

Afin d’éviter un nouveau shutdown, « le président signera la loi sur le financement du gouvernement fédéral et, comme il l’a déjà dit, agira aussi par décrets – avec en particulier l’urgence nationale – afin de mettre fin à la crise de sécurité nationale et humanitaire à la frontière », a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de l’exécutif américain. « Une nouvelle fois, le président tient sa promesse de construire le mur, de protéger la frontière et d’assurer la sécurité de notre grand pays », a-t-elle ajouté.

Mercredi, le président américain s’est dit « extrêmement mécontent » de l’accord trouvé au Congrès entre les républicains et les démocrates, qui ne consacre que 1,3 milliard de dollars pour la construction du mur, alors que Donald Trump réclamait près de 6 milliards de dollars.