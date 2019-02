Nouvelle « maison de l’horreur » aux Etats-Unis. Les policiers ont découvert quatre enfants souffrant de malnutrition et de mauvais traitements dans une maison du Texas. Les parents ont été placés en détention avant leur procès.

Andrew Fabila and Paige Harkings had bond set at $60K and $75K respectively, after four malnourished kids were found in their home, including two kids kids inside a latched dog kennel https://t.co/DYdTZv4Hju pic.twitter.com/wjQu8fwl49