On connaissait la date et le pays, mais pas encore le lieu précis. Le second sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord coréen Kim Jong-un se tiendra à Hanoï, la capitale du Vietnam, les 27 et 28 février, a annoncé vendredi Donald Trump dans un tweet.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!