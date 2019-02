Donald Trump à son retour à la Maison Blanche après sa visite médicale, le 8 février 2019. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Il est apte à la tâche. Le bulletin de santé de Donald Trump, 72 ans, est excellent, selon le médecin de la Maison Blanche. Le président américain ne boit pas d’alcool et ne fume pas. Mais c’est un gros consommateur de Coca Light et un amateur revendiqué de fast-food en surpoids. « Je suis heureux d’annoncer que le président des Etats-Unis est en très bonne santé et je m’attends à ce qu’il le reste pour toute la durée de sa présidence et au-delà », a indiqué vendredi le docteur Sean Conley à l’issue d’une visite médicale de près de quatre heures.

Dans un bref communiqué, dans lequel il ne fournit aucune indication chiffrée sur le poids, le rythme cardiaque ou encore la pression artérielle, le docteur Conley ajoute que son rapport et ses recommandations sont en cours de finalisation. Il précise que, lors de sa visite à l’hôpital militaire de Walter Reed, dans la proche banlieue de Washington, le président de la première puissance mondiale n’a subi aucune procédure nécessitant une anesthésie.

Programme d’exercice pas suivi

A l’issue de son premier examen présidentiel, il y a un an, Ronny Jackson, qui était alors médecin de la Maison Blanche, avait dressé le tableau d’un homme en « excellente santé » sans le moindre indice de troubles cognitifs. Lors d’une surprenante conférence de presse, il avait assuré que le magnat de l’immobilier, qui s’est lui-même qualifié de « génie très stable », avait des « gènes incroyablement bons ».

Seul petit bémol au milieu d’une série d’indicateurs au vert : le 45e président américain de l’histoire, 108 kg pour 1m90, avait reçu comme consigne de surveiller sa ligne et s’était vu prescrire un programme d’exercice, avec un objectif : perdre entre 4 et 7 kg. « Le président reconnaît qu’il ne l’a pas suivi religieusement », a souligné cette semaine Hogan Gidley, porte-parole de la Maison Blanche.