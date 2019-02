View this post on Instagram

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 ในที่สุดมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วจากพรรคไทยรักษาชาติ ที่เสนอชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ จากข่าวลือที่หนาหูกันมาตลอดวันสองวันนี้ ในที่สุดพรรคไทยรักษาชาติ ได้เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่มีสมาชิกพระราชวงศ์ลงมาเล่นการเมือง ถึงแม้พระสถานะของพระองค์คือสามัญชน แต่ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระราชวงศ์ และพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ – ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Royal World Thailand ---- From the rumours these days in Thailand led to the official announcement from Thai Save the Nation Party for the upcoming election on 24 March 2019, the party nominated Princess Ubolratana Rajakanya to be the candidate for Prime Minister. This is the first ever time in Thai history that member of the Royal Family running in politics. Although she is actually a commoner who renounced her royal title, but she is still well-known as a member of the royal family, also the daughter of the late King, and the elder sister of the current King. ---- #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน #ทูลกระหม่อมหญิง #ทูลกระหม่อม #princessubolratana #princessubolratanarajakanya #ubolratanarajakanya #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #thairoyalfamily #ประเทศไทย #ไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭