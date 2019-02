Les premières images montrent deux petits manchots qui portent encore quelques plumes de poussins. Ces deux manchots Adelie sont nés en captivité à Guadalajara, dans l’ouest du Mexique. Une prouesse pour ce zoo, où des moyens exceptionnels ont dû être mis en place pour faciliter la reproduction de cette espèce habituée aux grands froids.

The Guadalajara Zoo has welcomed two baby Adelie penguins into the world.



The pair made their public debut as their parents, Blanquita and Pippin, began allowing them to venture out from between their feet for the first time🐧 🐧🐧

📷@35mmfotografia https://t.co/zVxAL1KYKV pic.twitter.com/c34f3wAuBB