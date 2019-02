Sa campagne, les zones d’ombre de ses affaires, ses liens éventuels avec Moscou : les démocrates, désormais en position de force au Congrès, veulent enquêter sur Donald Trump. Le président américain, lui, dénonce un « harcèlement présidentiel sans fin ».

Majoritaires à la Chambre des représentants pour la première fois depuis huit ans, les démocrates passent cette semaine à la vitesse supérieure avec, jeudi, les premières auditions sur un sujet sensible : les feuilles d’impôts du magnat de l’immobilier.

Le président de la commission du Renseignement de la Chambre Adam Schiff a promis mercredi une « enquête rigoureuse » sur les efforts de la Russie pour influencer le processus politique américain, déplorant que « de nombreuses pistes d’investigation » n’aient pas été explorées par le précédent Congrès, dominé par les républicains.

« Je peux comprendre pourquoi l’idée (…) terrifie le président. Plusieurs de ses proches vont en prison, d’autres attendent leur procès et les enquêtes judiciaires se poursuivent », a rétorqué ce dernier. « Nous ferons notre travail et nous ne nous laisserons pas distraire ou intimider par les menaces et les attaques ».

I can understand why the idea of meaningful oversight terrifies the President. Several of his close associates are going to jail, others await trial, and criminal investigations continue.



We’re going to do our job and won’t be distracted or intimidated by threats or attacks.