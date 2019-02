VIDEO. Nouvel an chinois: Bienvenue dans l’année du cochon

L'année du cochon est placée sous le signe de la prospérité et de la bonne fortune. — Chine Nouvelle/Sipa

L’année 2019 devrait être belle. Les Chinois du monde entier fêté le Nouvel an le 5 février, quittant l'année du chien pour celle du cochon, qui promet prospérité et bonne fortune. Date la plus importante du calendrier chinois, le Nouvel an est fêté pendant quinze jours jusqu’à la fête des lanternes. C’est aussi la plus grande migration humaine annuelle du monde, puisque des millions de Chinois quittent les villes pour regagner leur région d’origine et retrouver leur famille.

Période de festivités avec des parades menées par la célèbre danse du dragon, le Nouvel an chinois est également tout une fête familiale marquée par le recueillement en souvenir de ses ancêtres.