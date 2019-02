Face au Congrès réuni au grand complet, le président américain Donald Trump s’est posé mardi en rassembleur, mais les tensions politiques à Washington, alimentées par ses propos enflammés sur l’immigration, ont rendu l’exercice périlleux.

"Exactly one century after Congress passed the Constitutional amendment giving women the right to vote, we also have more women serving in Congress than at any time before."



Dressed in all white, a group of Democratic women erupt in cheers during President Trump's #SOTU address pic.twitter.com/v1MPNWQHN0