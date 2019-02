Le jour du Super Bowl, Donald Trump a reconnu qu’il aurait « du mal » à voir son fils cadet, Barron, jouer au football américain, en raison de la violence de ce sport, et qu’il était content de le voir s’épanouir en pratiquant le « soccer ».

On whether he would let his son Barron play football, @realDonaldTrump says, “If he wanted to? Yes. Would I steer him that way? No, I wouldn't.” He adds, “I just don't like the reports that I see coming out having to do with football.” pic.twitter.com/erMjmKxBlc