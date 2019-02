Le juge a gardé sa casquette rouge. — Capture Twitter/@chinesenintendo

Quand Mario fait la justice en Chine. Une vidéo promotionnelle mettant en scène le célèbre plombier de Nintendo a été publiée sur les réseaux sociaux par un organisme officiel chinois, provoquant une certaine perplexité de par le monde.

China's Supreme People's Court uploads a video with unauthorized use of Mario sprites to their official Weibo Account. pic.twitter.com/377c6ik0gq — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) January 30, 2019

Selon le South China Morning Post, la vidéo a été postée mercredi sur Weibo – le Twitter chinois – par l’organisme qui supervise les affaires politiques et légales du comité central du Parti communiste chinois. Intitulée « Super Mario M. le juge – comment les tribunaux du Hunan ont repoussé les limites en 2018 », elle met en lumière certains progrès accomplis l'an dernier dans cette province, via le personnage de Mario.

Sus à la corruption

Comme dans le jeu de Nintendo sorti en 1985, notre plomb… juge moustachu, tout de noir vêtu (sauf sa casquette) casse des briques, se faufile dans des tuyaux et glisse le long de mâts surmontés de drapeaux. Les décors, musiques et effets sonores sont identiques à ceux du hit des années 1980. L’action est cependant parsemée de petites originalités : il se bat par exemple contre un tigre et une nuée de mouches, censés selon le SCMP symboliser la corruption, et termine de grands projets comme la construction de « tribunaux intelligents ».

Sur Weibo, des internautes se sont demandé si la vidéo avait été réalisée avec la bénédiction de Nintendo, d’ordinaire peu conciliant avec ses propriétés intellectuelles. L’œuvre a depuis été retirée, ce qui pourrait constituer un élément de réponse. Nintendo n’a pas souhaité s’exprimer sur l’affaire.