Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela devant des milliers de supporteurs le 23 janvier 2019. — Cristian Hernandez/EFE/SIPA

Un soutien de taille. Un général de division de l’armée de l’Air vénézuélienne a annoncé ce samedi qu’il ne reconnaissait plus « l’autorité dictatoriale » de Nicolas Maduro et faisait allégeance au président autoproclamé Juan Guaido, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 2, 2019

« Je vous informe que je ne reconnais pas l’autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et que je reconnais le député Juan Guaido comme président du Venezuela », affirme le général Francisco Yanez, qui se présente comme directeur de la planification stratégique de l’Armée de l’Air. Ce ralliement intervient quelques heures avant de nouvelles manifestations de l’opposition pour exiger le départ de Nicolas Maduro.

L’opposition dans la rue

L’opposition vénézuélienne, dirigée par Juan Guaido, défie Nicolas Maduro pour exiger qu’il abandonne le pouvoir, à l’occasion du très symbolique 20e anniversaire de la révolution bolivarienne du défunt Hugo Chavez.

Les deux camps doivent défiler à partir de 10h00, heure locale, en deux lieux distincts de Caracas. Au Venezuela, pays pétrolier qui fut le plus riche d’Amérique latine, deux hommes se disputent le pouvoir : Nicolas Maduro, qui n’est pas reconnu par une partie de la communauté internationale, et l’opposant Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latino-américains et certains pays européens.