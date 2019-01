Montréal, le 29 janvier 2019 — MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP

La tempête Gabriel a touché la France dans la nuit de mardi à mercredi. Et avec elle, vent, chutes de neige, coupures de courant et difficultés de circulation.

En prévision des intempéries, la ministre des Transports Elisabeth Borne avait appelé les automobilistes « à la plus grande prudence », et à éviter de circuler du début de soirée mardi à mercredi matin inclus. En plus des opérations de salage et de déneigement, des mesures de restrictions de circulation ont été prises.

Une situation qui semble amuser du côté du Canada, habitué à des situations plus extrêmes. Preuve en est sur Twitter, où des internautes se sont gentiment moqués de la situation qui a fait, en France, l’ouverture de nombreux JT.

La France se prépare à sa journée de #neige...

Nos cousins du Québec vont encore pouvoir rire comme une banshee pic.twitter.com/bEWEv09rd6 — Lohrent Granger (@lohrentG) January 29, 2019

Il est vrai que le Canada connaît régulièrement des chutes de neige bien plus importantes que les dix centimètres attendus en France par endroits.

Apparemment y'a une alerte à cause de la neige en France demain ? Ici au Québec tout va bien 😅 #UQAC pic.twitter.com/6VqQbngcaR — Maxime Verhaeghe (@Maxystos) January 29, 2019