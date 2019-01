La France fait face à la tempête Gabriel, tandis que plusieurs millions d’habitants du nord des Etats-Unis sont confrontés à une vague de froid historique. Outre-Atlantique, des températures glaciales sont ce mercredi, allant jusqu’à -50 degrés Celsius en ressenti, un froid provoquant fermetures d’école, suspensions de distribution du courrier ou perturbations du trafic aérien.

Les habitants de la région du Midwest devraient se réveiller avec -21 degrés Celsius en ressenti à Pittsburgh en Pennsylvanie, à l’est du pays, -45 à Chicago ou encore -50 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, non loin de la frontière avec le Canada, selon les prévisions de la chaîne météo Weather Channel.

Cette vague de froid, observée depuis le bureau ovale, a fait réagir le président américain Donald Trump, dont le scepticisme en matière de réchauffement climatique est connu.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!