La synagogue dédiée à une victime de Merah profanée à Jérusalem

Hommage aux sept victimes de Mohamed Merah, dont Jonathan Sandler et ses deux fils, Arié et Gabriel — F. Lancelot / SIpa

L’armoire dans laquelle se trouvaient les rouleaux de la Torah a été brisée et les manuscrits jetés au sol. La police israélienne a annoncé ce mardi qu’une synagogue de Jérusalem dédiée à Jonathan Sandler, une des victimes de Mohamed Merah, a été profanée.

Jonathan Sandler était enseignant à l’école Ozar Hatorah de Toulouse. Il a été froidement abattu par le djihadiste le 12 mars 2012, tout comme ses fils Gabriel et Arié, âgés de 3 et 5 ans, et une autre élève, Myriam Monsonégo, 8 ans.

Une enquête ouverte

La synagogue profanée, située dans le quartier de Kyriat Yovel, où Jonathan Sandler avait vécu, abrite un lieu d’étude consacré à son souvenir.

Choquée par le vandalisme commis contre une synagogue à Kiriat Yovel. Le saccage de la salle dédiée à la mémoire de Jonathan Sandler, une des victimes de l’ attentat antisémite de Toulouse en 2012, est une honte. — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) January 29, 2019

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien a réagi sur son compte Twitter​ à cet acte de vandalisme. Il se dit « bouleversé » et appelle la police à trouver au plus vite « les responsables de cet acte afin de faire justice ». Hélène Le Gal, l’ambassadrice de France en Israël se dit « choquée ». De nombreux responsables politiques se sont rendus sur les lieux mardi.

La police a ouvert une enquête pour vandalisme, précisant que toutes les pistes sont envisagées.