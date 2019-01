Jusqu’à - 50 degrés. Une grande partie du nord des Etats-Unis fait face à une vague de froid historique, accompagnée de fortes chutes de neige, perturbant les transports, le trafic aérien et les administrations.

L’alerte au grand froid a été donnée dès lundi dans plusieurs Etats du « Midwest », du Dakota du Nord à l’Ohio, qui pourraient connaître les températures les plus basses depuis vingt ans, selon la chaîne météo Weather Channel. Le vent glacial venu du Nord-Ouest devrait atteindre la côte Est du pays plus tard dans la semaine.

A l’aéroport de Minneapolis-Saint Paul le mercure a atteint 0 degré Farenheit (-32 degrés Celsius) mardi à 00h25, heure locale, selon les services météorologiques (NWS) qui s’attendait à des températures négatives en Farenheit jusqu’à vendredi matin dans les « villes jumelles ». Le président Donald Trump, qui remet en cause l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique, a mis en garde la population sur Twitter dès lundi soir.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!