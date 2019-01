D’en bas, il n’est qu’un petit point sur un géant d’acier. Le « Spiderman » français Alain Robert a été arrêté ce mardi après avoir escaladé l’une des plus hautes tours de Manille sous le regard étonné de passants philippins.

WATCH: Police confirm that the man scaling GT Tower in Makati is Alain Robert, also known as the 'French Spider-Man'



🎥 @zeradg pic.twitter.com/PIqh7a7bt6