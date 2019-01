On n’a jamais été aussi prêt de la fin. L’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 est « proche de sa conclusion », a déclaré de manière surprenante le ministre américain de la Justice par intérim, lundi.

Matthew Whitaker répondait à un journaliste alors qu’il présentait les chefs d’inculpation visant l’entreprise chinoise Huawei. "J’ai été briefé de façon exhaustive sur l’enquête et j’ai hâte que M. le directeur Mueller rende son rapport final", a ajouté Matthew Whitaker, visiblement nerveux face à la presse.

Acting AG Whitaker sounds guilty as he stammers through his Mueller announcement.



"I look forward to, ah, Director Mueller, uhm, delivering the final report...I'm comfortable that, uhm, the directions that were made, uhm, will be reviewed - ah, through the various means we have" pic.twitter.com/Pzz7O4Buqw