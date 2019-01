ENQUETE L'ancien chef de l'Etat a été interrogé sur des conversations tenues en « off » avec des journalistes...

Les journalistes de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués en novembre 2013 à Kidal, au Mali — RFI

L’ancien président de la République François Hollande a été entendu comme témoin par des juges d’instruction dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de deux journalistes de RFI au Mali en novembre 2013, a-t-on appris ce lundi de sources proches du dossier.

Les juges parisiens qui enquêtent sur l’enlèvement et l’assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon l’ont interrogé le 11 janvier sur des conversations en « off » avec des journalistes dans lesquelles il aurait évoqué des informations qui semblaient contredire les investigations. L’ancien patron de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) Bernard Bajolet a également été entendu, le 10 décembre.