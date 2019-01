Une alerte a été lancée ce dimanche à Brumadinho, dans le sud-est du Brésil, face au risque d’une rupture imminente d’un second barrage minier, après la catastrophe qui a fait au moins 37 morts et 300 disparus vendredi. Samedi, le dernier bilan officiel faisait état de 34 corps retrouvés dans la marée de boue qui s’était écoulée du barrage, mais les pompiers ont annoncé dimanche que trois autres avaient été comptabilisés.

Les recherches de survivants, qui auraient dû reprendre dans la matinée après avoir été interrompues samedi soir, ont été suspendues après l’alerte donnée en raison du risque de rupture d’un autre barrage.

« Ce risque est réel, c’est pourquoi nos équipes ont interrompu les recherches et se consacrent uniquement à l’évacuation de la population qui habite les zones qui pourraient être touchées », a indiqué aux journalistes le chef du corps des pompiers local, Pedro Aihara.

La compagnie minière Vale a indiqué dans un communiqué avoir actionné les alarmes après avoir « détecté une hausse des niveaux de l’eau dans le barrage VI », structure qui fait partie de la mine Corrego do Feijao, dont le barrage I s’est rompu vendredi. L’entreprise a souligné que le barrage VI « ne contient pas de déchets miniers », mais environ 3 à 4 millions de mètres cubes d’eau.

Samedi, les secouristes ont retrouvé un autocar destiné aux salariés totalement englouti, avec plusieurs corps sans vie à l’intérieur, qui n’ont pas pu être extraits et n’ont pas encore été comptabilisés officiellement.

Le président Jair Bolsonaro, qui a survolé la zone samedi, a annoncé ce dimanche sur Twitter qu’une délégation de l’armée israélienne allait arriver sur place dans la journée pour porter main forte aux autorités locales, avec 140 hommes et 16 tonnes de matériel. Un porte-parole des pompiers a expliqué qu’ils apporteraient des appareils munis de sonars capables de localiser des corps à grande profondeur, qui seront utilisés à partir de lundi.

I spoke with @jairbolsonaro following the dam collapse disaster in Brazil. I offered that Israel would dispatch aid to the disaster site and assist in the search for survivors. He thanked me and accepted my offer. We agreed than an Israeli mission would leave within 24 hours.