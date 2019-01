On appelle ça un moment « Marie-Antoinette ». Le ministre américain du Commerce, le multi-millionnaire Wilbur Ross, a suscité jeudi des réactions indignées pour avoir déclaré ne pas comprendre pourquoi certains fonctionnaires fédéraux, non payés depuis 33 jours en raison du shutdown, recouraient parfois à l’aide alimentaire.

WILBUR ROSS downplays 800k workers missing checks as "a third of a percent on our GDP. So it's just like it's a gigantic number."



ROSS then says this about fed workers going to homeless shelters to get food: "I don't quite understand why." Says they should just go take out loans pic.twitter.com/0sOmZGEozD