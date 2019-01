Le président du Parlement vénézuélien Juan Guaido s'est autoproclamé «président» par intérim, le 23 janvier 2019. — Cristian Hernandez/EFE/SIPA

Le Venezuela sous tension. Des heurts ont éclaté mercredi entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition à Caracas, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Sur la scène internationale, Donald Trump a reconnu l'opposant Juan Guaido comme «président» par intérim, et le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Washington, donnant 72 heures aux diplomates pour quitter le pays.

Les Etats-Unis ont été imités par le Brésil, le Canada, la Colombie et le Pérou. L'Organisation des Etats américains (OEA), basée à Washington, a également reconnu Guaido, jugeant le nouveau mandat de Maduro «illégitime», et doit se réunir jeudi.

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il reconnaissait l'opposant Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, comme «président par intérim» du pays peu après que ce dernier se soit autoproclamé à ce poste devant des milliers de partisans à Caracas. Juan Guaido, député de 35 ans, est devenu en quelques jours le visage de l'opposition vénézuélienne et a réussi à remobiliser les adversaires du président, divisés et affaiblis ces derniers temps.

Rupture des relations diplomatiques

Jugeant que l'Assemblée nationale était «la seule branche légitime du gouvernement», Donald Trump a rappelé que cette dernière avait déclaré le président Nicolas Maduro «illégitime». «Le peuple du Venezuela a courageusement parlé contre Maduro et son régime et exigé la liberté et l'Etat de droit», a-t-il ajouté.

«J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des Etats-Unis. Dehors ! Qu'ils s'en aillent du Venezuela, ici il y a de la dignité, voyons !», a déclaré Nicolas Maduro, qui a donné 72 heures aux représentants diplomatiques nord-américains pour quitter le pays.