BUDGET Après plus d'un mois, les négociations bloquent toujours autour du financement du mur à la frontière...

Donald Trump et Mike Pence avec les leaders démocrates du Congrès, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, le 11 décembre 2018, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. — Evan Vucci/AP/SIPA

Shutdown, 32e jour. Le Sénat américain va tenter jeudi de se mettre d'accord sur un texte pour sortir de la crise budgétaire qui paralyse une partie de l'administration. L'espoir d'un compromis est toutefois mince, alors que les deux partis campent sur leurs positions sur le mur réclamé par Donald Trump.

Le Sénat va donc voter sur deux propositions, une démocrate, pour une réouverture immédiate du gouvernement et une discussion sur le mur pour plus tard, et une républicaine, qui comprend 5,7 milliards de dollars pour construire une portion de l'édifice le long de la frontière avec le Mexique.

Risque de veto présidentiel

Problème, la proposition républicaine échouera sans doute à la Chambre, contrôlée par l'opposition, et la proposition démocrate a peu de chances d'être adoptée au Sénat. Même si 13 sénateurs républicains le soutenaient, le projet de budget sans argent pour le mur ferait sans doute face à un veto de Donald Trump.

Le président américain a réitéré mardi sur Twitter sa volonté de faire construire le mur au nom de la «sécurité nationale». «Ne cédons pas», a-t-il dit à l'adresse des républicains, accusant l'opposition de «jouer à des jeux politiques». La chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants Nancy Pelosi a répliqué en accusant le milliardaire et les républicains au Sénat de «prendre les Américains en otage».

Trois ans de sursis pour les jeunes illégaux

Pour faire bouger les lignes, le président républicain a mis samedi dans la balance un sursis de trois ans pour les bénéficiaires d'autorisations de résidence abrogées par son administration: quelque 700.000 jeunes entrés illégalement dans le pays avec leurs parents et environ 300.000 titulaires du statut de protection temporaire (TPS). Mais les démocrates ont refusé cette «compilation de plusieurs initiatives déjà rejetées par le passé».

Si le «shutdown» touche directement 0,5% des travailleurs américains, il commence à affecter indirectement le moral de plus de la moitié des consommateurs, selon une enquête de l'université du Michigan. Il pèse aussi sur l'économie et la croissance, sur fond de ralentissement mondial, préviennent les experts.

Environ 800.000 fonctionnaires fédéraux sont contraints au chômage forcé ou doivent travailler sans être payés avant la fin du blocage. Dans des ministères sensibles comme la Sécurité intérieure, la Justice ou les Transports, les effectifs ont été réduits au minimum.