Ils « ont été traités de manière injuste », a estimé, ce lundi, le président Donald Trump, à propos des élèves d’un lycée catholique américain, accusés de se moquer d’un Amérindien, vétéran de la Guerre du Vietnam, lors d’une manifestation à Washington.

Après la polémique, suite à la publication de vidéos tournées à Washington samedi, montrant des lycéens blancs, accusés d’avoir voulu ridiculiser un militant de la cause amérindienne, le président américain a réagi à son tour. « Il semble que Nick Sandman & les élèves catholiques de Covington ont été traités de manière injuste avec des jugements hâtifs qui se sont révélés faux - diffamés par les médias », a déclaré Donald Trump sur son compte Twitter.

Looking like Nick Sandman & Covington Catholic students were treated unfairly with early judgements proving out to be false - smeared by media. Not good, but making big comeback! “New footage shows that media was wrong about teen’s encounter with Native American” @TuckerCarlson