Une randonneuse qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en se prenant en photo en bikini au sommet des montagnes s'est tuée lors d'une de ses aventures, et les secouristes taïwanais tentaient mardi de récupérer le corps. Gigi Wu, 36 ans, surnommée «La randonneuse en bikini» par ses admirateurs, s'est servie d'un téléphone satellite samedi pour prévenir des amis qu'elle avait chuté dans un ravin dans le parc national taïwanais de Yushan, et qu'elle était grièvement blessée.

Gigi Wu: ‘Bikini hiker’ dies on solo Taiwan climb despite search efforts https://t.co/VBFsU1noIZ pic.twitter.com/4ZzDfmuAo7

Les efforts des équipes héliportées ont été entravés par les mauvaises conditions météorologiques. Les secours ont fini par retrouver son corps sans vie lundi. «Les conditions météo en montagne ne sont pas bonnes, nous avons demandé à nos sauveteurs de déplacer le corps pour le mettre dans un endroit plus facile d'accès. Lorsque la météo s'améliorera, nous dépêcherons un hélicoptère pour la descendre», a déclaré à la presse Lin Cheng-yi, porte-parole du service d'incendie et de secours du comté de Nantou.

D'après les autorités, la victime avait expliqué à ses amis qu'elle avait chuté de 20 à 30 mètres et ne pouvait plus bouger la partie inférieure de son corps. Gigi Wu est la dernière en date d'une série d'aventuriers des réseaux sociaux à connaître un sort funeste.

Bikini Hiker Gigi Wu Freezes to Death on Her Solo Hike in Taiwan https://t.co/JvjnYlstMr pic.twitter.com/6REdGxS1ax