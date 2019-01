Un diocèse américain a présenté ses excuses après la polémique causée par la diffusion sur les réseaux sociaux d’images montrant des élèves d’une école catholique se moquer d’un Amérindien, vétéran de la Guerre du Vietnam, lors d’une manifestation à Washington.

L’incident s’est déroulé vendredi sur les marches du Mémorial de Lincoln dans la capitale américaine, où avaient lieu le même jour la marche annuelle contre l’avortement « March for Life » et une manifestation des communautés indigènes pour leurs droits.

Les images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l’un des élèves venus du Kentucky, portant une casquette rouge « Rendre sa grandeur à l’Amérique » de la campagne de Donald Trump, se tenir à quelques centimètres de Nathan Phillips, qui jouait du tambour traditionnel et chantait. Le jeune homme regarde le vétéran d’un air goguenard, pendant que d’autres adolescents lancent des cris et se moquent de l’homme.

« Nous condamnons les actions des élèves du Lycée catholique de Covington contre Nathan Phillips et les Amérindiens en général. Ce comportement va à l’encontre des enseignements de l’Eglise sur la dignité et le respect de la personne humaine », déclare le diocèse dans un communiqué, promettant des sanctions « appropriées » à l’issue de l’enquête en cours, qui pourront aller jusqu’à l’exclusion.

« Je les ai entendus dire "construisez le mur, construisez le mur", a réagi Nathan Phillips. On ne doit pas avoir de murs ici, il n’y en a jamais eu. J’aimerais mieux que ces jeunes gens utilisent leur énergie pour rendre ce pays réellement meilleur, aider ceux qui ont faim ».

