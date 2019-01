« S’il le faut je suis prêt à partir à Paris pour rencontrer Macron, pour ramener en Italie ces assassins », a déclaré Matteo Salvini, l’homme fort du gouvernement italien, qui est aussi le chef de file de l’extrême droite.

L’Italie a annoncé samedi avoir recensé 30 personnes condamnées pour terrorisme en fuite à l’étranger et dont elle souhaite qu’ils soient livrés à la justice pour purger leur peine de prison en Italie, comme l’ex-militant d’extrême gauche Cesare Battisti incarcéré lundi après 37 ans de cavale.

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, s’est donc dit prêt à rencontrer le président français Emmanuel Macron à Paris au sujet des Italiens recherchés pour terrorisme depuis les « années de plomb », en fuite depuis des décennies à l’étranger, notamment en France.

« Trente terroristes en fuite, 27 de gauche et trois de droite : les noms sont sur le bureau du ministre de l’Intérieur Matteo Salvini », a annoncé le ministère de l’Intérieur sans citer de noms mais en précisant que 14 sont localisés en France.

Mais la presse italienne a publié dimanche la liste complète des personnes condamnées pour des crimes commis en Italie pendant les sanglantes « années de plomb » et dont la moitié vit aujourd’hui en France.

Plusieurs d'entre eux ont appartenu aux Brigades rouge (BR), l’organisation d’extrême gauche qui a commis de nombreux attentats et assassinats, notamment l’enlèvement et le meurtre, en 1978, de l’ancien chef du gouvernement italien Aldo Moro.

« A la moitié des années 1980 et jusqu’au début des années 2000, la France a été un port sûr pour les terroristes de toutes les nationalités après des crimes "idéologiques" commis dans leurs pays respectifs, grâce notamment à la doctrine Mitterrand », écrit Le Corriere della Sera qui diffuse la liste des trente personnes recherchées pour terrorisme, certaines avec leur photo.

