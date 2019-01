ENTREPRISE

Fiscalité, justice sociale, climat.. Le zéro pointé d'Attac au CAC 40

L’association altermondialiste a épluché les comptes annuels, entre 2010 et 2017, des 40 multinationales françaises. Elle leur reproche un inégal partage de la richesse et cette tendance au greenwashing et à l’évasion fiscale…